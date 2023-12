Hip Open Dance : Ateliers parents-enfants par Sessions Concepts Le Flow Lille Catégories d’Évènement: Lille

3€ par duo – réservation conseillée

Le Flow – Salle de danse ——– Découverte des danses Hip-Hop pour les familles. Proposition autour de l’écoute de la rythmique, de l’énergie, la connexion mouvement-musique, découverte de plusieurs qualité de mouvement hip-hop. Le tout sous la forme de petits jeux.

Le Flow – Salle de danse ——– Découverte des danses Hip-Hop pour les familles. Proposition autour de l'écoute de la rythmique, de l'énergie, la connexion mouvement-musique, découverte de plusieurs qualité de mouvement hip-hop. Le tout sous la forme de petits jeux.

8 binômes max. ——- Dans le cadre du festival Hip Open Dance 2024 https://flow.lille.fr/hip-open-dance-1 Le Flow 1 rue de Fontenoy 59000 Lille

