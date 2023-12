Hip Open Dance : J.O et après ? avec Sheyen Gamboa Le Flow Lille Catégories d’Évènement: Lille

Nord Hip Open Dance : J.O et après ? avec Sheyen Gamboa Le Flow Lille, 6 février 2024, Lille. Hip Open Dance : J.O et après ? avec Sheyen Gamboa Mardi 6 février 2024, 18h30 Le Flow Gratuit – sous réserve des places disponibles Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-06T18:30:00+01:00 – 2024-02-06T20:30:00+01:00

Fin : 2024-02-06T18:30:00+01:00 – 2024-02-06T20:30:00+01:00 mardi 6 février – 18h30

Gratuit – sous réserve des places disponibles

Le Flow – Hall ——–

Depuis 2020, le paysage break a bien changé : avec l’annonce de son arrivée au J.O (et le ressac de 2023 avec son retrait des disciplines olympiques) s’est consituté une discipline sportive ainsi qu’une fédération. On prend le temps de se poser avec Sheyen Gamboa, journaliste mouv’ spécialisée des questions breaking et ses invités pour discuter de l’évolution de la discipline. ——- Dans le cadre du festival Hip Open Dance 2024 https://flow.lille.fr/hip-open-dance-1 Le Flow 1 rue de Fontenoy 59000 Lille Lille 59024 Lille-Moulins Nord Hauts-de-France [{« link »: « https://flow.lille.fr/hip-open-dance-1 »}] Détails Catégories d’Évènement: Lille, Nord Autres Code postal 59024 Lieu Le Flow Adresse 1 rue de Fontenoy 59000 Lille Ville Lille Departement Nord Lieu Ville Le Flow Lille Latitude 50.622482 Longitude 3.067686 latitude longitude 50.622482;3.067686

Le Flow Lille Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lille/