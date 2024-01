HOD – Initiations break Le Flow Lille, samedi 3 février 2024.

HOD – Initiations break [HIP OPEN DANCE 2024] Samedi 3 février, 10h00, 14h00 Le Flow Réservation via billetteriehod@mairie-lille.fr – 3€ – Achat sur place uniquement

Le festival, c’est aussi l’occasion d’apprendre et surtout, de pratiquer, peu importe son niveau. Et quoi de mieux que d’explorer les bases en famille ?

RDV Samedi 3 février matin pour un atelier parent/enfant, en compagnie d’Ilyes Zoo.

On remet ça l’après-midi de 14h à 16h aux côtés de @sachakla pour une initiation à destination des adultes

Le Flow 1 rue de Fontenoy 59000 Lille billetteriehod@mairie-lille.fr