Hip Open Dance : Neofloor spéciale House an Nou Le Flow Lille, 2 février 2024, Lille.

Hip Open Dance : Neofloor spéciale House an Nou Vendredi 2 février 2024, 20h00 Le Flow Gratuit – sous réserve des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-02T20:00:00+01:00 – 2024-02-02T23:00:00+01:00

Fin : 2024-02-02T20:00:00+01:00 – 2024-02-02T23:00:00+01:00

2 février – 20h

Gratuit – sous réserve des places disponibles

Le Flow – Neofloor

https://my.weezevent.com/hip-open-dance-house-an-nou

——–

Prenant place dans une société dystopique, House an nou démarre sur le quotidien de deux « créateurs d’énergie »,

Ils sont originaires des caraïbes francophones mais ils n’y ont jamais mis les pieds. Leurs îles, La Guadeloupe et la Martinique ont disparu depuis longtemps à cause de la fonte glacière. Le soleil n’est plus et on ne peut plus compter sur les énergies fossiles.

House an Nou est une expérience pluridisciplinaire, à la croisée de la danse et de la culture club, de la House et des musiques antillaises.

C3PO project :

Le C3PO Project est le nouveau projet issue de la cie de danse Underground Dance Providers . En 2012 Eric Rickysoul Braflan Directeur artistique de la Cie UDP décide d’y former un groupe composé de jeunes danseurs : Bld St Jack, afin de les former au freestyle (improvisation), mais aussi à la scène. Son but est de mettre en avant la nouvelle génération, perpétuer l’énergie du club, mais aussi de transmettre et proposer la gestuelle particulière pour laquelle Rickysoul c’est fait connaitre.

——-

Dans le cadre du festival Hip Open Dance 2024

https://flow.lille.fr/hip-open-dance-1

Le Flow 1 rue de Fontenoy 59000 Lille Lille 59024 Lille-Moulins Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/hip-open-dance-house-an-nou »}] [{« data »: {« cache_age »: 86400, « thumbnail_width »: 820, « options »: {« card »: {« values »: {« small »: « Make it a small card »}, « value »: « »}}, « description »: « 2 fu00e9vrier – 20h Gratuit – sous ru00e9serve des places disponibles Le Flow – Neofloor ——– Prenant place dans une sociu00e9tu00e9 dystopique, House an nou du00e9marre sur le quotidien de deux « cru00e9ateurs d’u00e9nergie », Ils sont originaires des carau00efbes francophones mais ils n’y ont jamais mis les pieds. Leurs u00eeles, La Guadeloupe et la Martinique ont disparu depuis longtemps u00e0 cause de la fonte glaciu00e8re. Le soleil n’est plus et on ne peut plus compter sur les u00e9nergies fossiles. House an Nou est une expu00e9rience pluridisciplinaire, u00e0 la croisu00e9e de la danse et de la culture club, de la House et des musiques antillaises. C3PO project : Le C3PO Project est le nouveau projet issue de la cie de danse Underground Dance Providers . En 2012 Eric Rickysoul Braflan Directeur artistique de la Cie UDP du00e9cide d’y former un groupe composu00e9 de jeunes danseurs : Bld St Jack, afin de les former au freestyle (improvisation), mais aussi u00e0 la scu00e8ne. Son but est de mettre en avant la nouvelle gu00e9nu00e9ration, perpu00e9tuer l’u00e9nergie du club, mais aussi de transmettre et proposer la gestuelle particuliu00e8re pour laquelle Rickysoul c’est fait connaitre. ——- Dans le cadre du festival Hip Open Dance 2024 https://flow.lille.fr/hip-open-dance-1″, « html »: «

« , « type »: « rich », « title »: « Hip Open Dance : House an nou », « thumbnail_url »: « https://wzeweb-p-visuelorga-evn-affiche.s3.eu-west-1.amazonaws.com/affiche_1074240.png », « version »: « 1.0 », « url »: « https://my.weezevent.com/hip-open-dance-house-an-nou », « script »: {« async »: true, « charset »: « utf-8 », « src »: « https://cdn.iframe.ly/embed.js »}, « thumbnail_height »: 462}, « link »: « https://my.weezevent.com/hip-open-dance-house-an-nou »}, {« link »: « https://flow.lille.fr/hip-open-dance-1 »}]