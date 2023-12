Hip Open Dance : Before avec 102 Le Flow Lille Catégories d’Évènement: Lille

Le Flow – Hall ——– Le temps de reprendre son souffle entre les chantiers en cours et le moment hybride proposé au Neofloor par Rickysoul, on invite 102, DJ lilloise aux influences musicales antillaise, à nous ambiancer pour un temps entre pros. ——- Dans le cadre du festival Hip Open Dance 2024 https://flow.lille.fr/hip-open-dance-1 Le Flow 1 rue de Fontenoy 59000 Lille Lille 59024 Lille-Moulins Nord Hauts-de-France [{« link »: « https://flow.lille.fr/hip-open-dance-1 »}] Détails Catégories d’Évènement: Lille, Nord Autres Code postal 59024 Lieu Le Flow Adresse 1 rue de Fontenoy 59000 Lille Ville Lille Departement Nord Lieu Ville Le Flow Lille Latitude 50.622482 Longitude 3.067686 latitude longitude 50.622482;3.067686

