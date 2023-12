Hip Open Dance : Chantiers en cours Le Flow Lille, 2 février 2024, Lille.

Hip Open Dance : Chantiers en cours Vendredi 2 février 2024, 15h00 Le Flow Gratuit – réservation conseillée

vendredi 2 février – 15h

Gratuit – réservation conseillée

le Flow – Grande salle

https://my.weezevent.com/hip-open-dance-chantier-en-cours

Le travail de création est un chantier de longue halène.

Chantiers en cours, c’est une étape pour découvrir des œuvres personnelles d’exception réunies par leur discipline, la danse Hip Hop, et leur capacité à renouveler le genre.

Compagnie BVZK – Chat Botté

Joseph Go & Fran6 – Traces

Aurélien Collewet aka Biscuit – Diapason

Impulsion Dance –

Dans le cadre du festival Hip Open Dance 2024

https://flow.lille.fr/hip-open-dance-1

