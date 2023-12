Hip Open Dance : Neofloor avec Ash to the Eye & Le Yes Le Flow Lille, 1 février 2024, Lille.

Hip Open Dance : Neofloor avec Ash to the Eye & Le Yes Jeudi 1 février 2024, 20h00 Le Flow Gratuit – Accès libre

Mercredi 1e janvier – 20h

Gratuit – Accès libre

Le Flow – Neofloor

https://my.weezevent.com/hip-open-dance-le-yes-ash-to-the-eye

Tout au long du festival, pénétrez dans Neofloor, l’espace entièrement designé par l’équipe de Neocore et poncuté de performance. pour cette seconde soirée club, place à ces rappeurs et rappeuses qui switchent aisément de la danse au mic’.

Ash To The Eye :

Ash to the eye , est une artiste aux multiples facettes, comédienne, danseuse et rappeuse, elle incarne une génération talentueuse qui ne s’impose pas de limite. Véritable show-girl, chacune de ses apparitions mêlent une justesse et une présence scénique incroyable.

A écouter : Euf

Le Yes :

A écouter : un jour

Dans le cadre du festival Hip Open Dance 2024

https://flow.lille.fr/hip-open-dance-1

