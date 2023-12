Hip Open Dance : Alors on dit quoi ? avec Joseph Go Le Flow Lille Catégories d’Évènement: Lille

Hip Open Dance : Alors on dit quoi ? avec Joseph Go
Le Flow Lille, 1 février 2024, Lille.

Hip Open Dance : Alors on dit quoi ? avec Joseph Go

Jeudi 1 février 2024, 18h30
Le Flow

discussion gratuite – workshop 10€

Début : 2024-02-01T18:30:00+01:00 – 2024-02-01T21:30:00+01:00

Fin : 2024-02-01T18:30:00+01:00 – 2024-02-01T21:30:00+01:00 Jeudi 1e février – 18h30 dicussion 19h30 workshop

discussion gratuite – workshop 10€

Flow – Salle de danse ——– Débutant.e.s ou confirmé.e.s, venez échanger, posés dans le hall du Flow avec l’artiste, en savoir plus sur sa danse, son parcours, ses expériences… Le temps d’échange est suivi d’un workshop pour les niveaux les plus avancés !

Pour cette première édition de l'année, focus sur le hip-hop debout, pour cela nous sommes ravi.e.s d'accueillir Joseph Go, danseur/chorégraphe.

Dans le cadre du festival Hip Open Dance 2024

Le Flow
1 rue de Fontenoy
59000 Lille

