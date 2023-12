Hip Open Dance : DJ set avec Hedi Good Time Le Flow Lille, 31 janvier 2024, Lille.

Hip Open Dance : DJ set avec Hedi Good Time Mercredi 31 janvier 2024, 21h30 Le Flow Gratuit – sous réserve des places disponibles

mercredi 31 janvier – 21h

Gratuit – sous réserve des places disponibles

Maison Folie Wazemmes – Auberge

A l’issue du voyage temporel à travers le Groove enmené par The Ruggeds, on joue les prolongations à l’auberge avec un set Old School concoté par Hedi Good Time.

Dans le cadre du festival Hip Open Dance 2024

https://flow.lille.fr/hip-open-dance-1

