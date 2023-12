Hip Open Dance : Dinosaure Le Flow Lille, 30 janvier 2024, Lille.

Hip Open Dance : Dinosaure Mardi 30 janvier 2024, 20h00 Le Flow 8/12€ – réservation conseillée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-30T20:00:00+01:00 – 2024-01-30T22:00:00+01:00

Fin : 2024-01-30T20:00:00+01:00 – 2024-01-30T22:00:00+01:00

mardi 30 janvier – 20h

8/12€ – réservation conseillée

Le Flow

——–

Est-ce que les dinosaures auraient pu prévoir leur extinction ? Est-ce que des créatures aussi glorieuses, gigantesques et dominantes, épanouies depuis des centaines de millions d’années auraient pu prévoir la fin de leur règne ? Pouvons-nous les condamner pour ce manque de modestie ? Nous, les héritiers de leur monde ? Nous petits mammifères… Eux lézards géants…

Compagnie Dedal :

La cie. D-dal est créée dans l’envie d’affirmer une singularité. C’est le constat d’une écriture naissante, issue des diverses expériences et influences vécues par Santiago Codon-Gras, danseur Hip-Hop, franco-argentin, amoureux du spectacle vivant et convaincu de son pouvoir à l’heure de remuer les esprits.

Une création de la Cie D-daL / Santiago Codon Gras

Production : Garde Robe

Coproductions et soutiens sollicités : La Villette – Paris, Le Flow – Centre

Eurorégional des Cultures urbaines – Lille, CCN de Rennes et de Bretagne,

Studios Dyptik – St Etienne, Le Phare CCN, La Maison Pop – Montreuil, Caisse

des Dépôts et Consignations, DRAC Ile de France (Aide au projet), SPEDIDAM.

——-

Dans le cadre du festival Hip Open Dance 2024

https://flow.lille.fr/hip-open-dance-1

Le Flow 1 rue de Fontenoy 59000 Lille Lille 59024 Lille-Moulins Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/hip-open-dance-dinosaure »}] [{« link »: « https://flow.lille.fr/hip-open-dance-1 »}]