Hip Open Dance : Comment se diversifier en tant que beatmaker ? Le Flow Lille Catégories d’Évènement: Lille

Nord Hip Open Dance : Comment se diversifier en tant que beatmaker ? Le Flow Lille, 30 janvier 2024, Lille. Hip Open Dance : Comment se diversifier en tant que beatmaker ? Mardi 30 janvier 2024, 18h00 Le Flow Gratuit – sous réserve des places disponibles Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-30T18:00:00+01:00 – 2024-01-30T20:00:00+01:00

Fin : 2024-01-30T18:00:00+01:00 – 2024-01-30T20:00:00+01:00 Mardi 30 janvier – 18h

Gratuit – sous réserve des places disponibles

Le Flow ——–

La session, collectif mouvant de beatmakers du Nord, squatte les soutterains du Flow depuis presque deux ans. Leur but ? composer en collectif et développer les connexions Lilloise !

A l’occasion du festival, le Flow les linke à Adam Carpels, compositeur protéiforme oeuvrant du live au théâtre. Adam Carpels :

Adam Carpels est un producteur et compositeur de musique originaire de Lille.

Il amorce sa carrière artistique en 2016 au sein du collectif Hip-Hop « Les Fistons » dans le Nord, où il développe ses compétences en production musicale et mixage.

Fort de son expérience de beatmaker, il commence à partir de 2021 à développer une activité dans la production musicale pour le spectacles vivant , la danse, la musique à l’image, le podcasts… Il développe également son activité de Réalisateur d’albums pour divers projets de Pop/Electro/Hip Hop. ——- Dans le cadre du festival Hip Open Dance 2024 https://flow.lille.fr/hip-open-dance-1 Le Flow 1 rue de Fontenoy 59000 Lille Lille 59024 Lille-Moulins Nord Hauts-de-France [{« link »: « https://flow.lille.fr/hip-open-dance-1 »}] Détails Catégories d’Évènement: Lille, Nord Autres Code postal 59024 Lieu Le Flow Adresse 1 rue de Fontenoy 59000 Lille Ville Lille Departement Nord Lieu Ville Le Flow Lille Latitude 50.622482 Longitude 3.067686 latitude longitude 50.622482;3.067686

Le Flow Lille Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lille/