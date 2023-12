Hip Open Dance : Composer une musique originale pour un spectacle de danse Le Flow Lille, 27 janvier 2024, Lille.

samedi 28 janvier – 17h30/18h30

Gratuit – sous réserve des places disponibles

Le Flow

Dans le cadre d’un week-end de festival focus sur le parcours de Brahim Bouchelaghem, on se pose dans hall du Flow pour un échange avec Usmar, compositeur du dernier solo du danseur et de Almataha, spectacle jeune public de la compagnie.

Quels sont les grandes étapes d’une création originale pour la danse ?

Quelles sont les qualités du compositeur pour mener à bien une création originale ?

Dans un temps d’échange à deux voix, chorégraphe et compositeur reviennent sur leurs parcours et leur manière d’accorder leurs violons.

Dans le cadre du festival Hip Open Dance 2024

https://flow.lille.fr/hip-open-dance-1

