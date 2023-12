Hip Open Dance : Neofloor avec Mando et Gonzy Le Flow Lille, 25 janvier 2024, Lille.

Hip Open Dance : Neofloor avec Mando et Gonzy Jeudi 25 janvier 2024, 20h00 Le Flow Gratuit – accès libre sous réserve des places disponibles

Jeudi 25 janvier – 21h30

Gratuit – Accès libre sous réserve des places disponibles

Le Flow – Neofloor

Après une mise en condition sur les rythmes impulsés par Skuibi, direction le 3e étage du Flow pour penetrer dans l’installation hors format de Neocore. Pour la durée du festival, le Neofloor vous accueille en continu et se ponctue d’événements qui croise les esthétiques.

Pour un lancement comme il se doit, place à ces rappeurs et rappeuses qui switchent aisément de la danse au mic’ : Mando & Gonzy

Mando :

Artiste mélo-mélancolique, ses inspirations varient du côté des US, allant du Travis Scott au Kendrick Lamar en passant par Busta Rythmes. Mando se définit comme une artiste Hip Hop au sens large, son but, être une Missy Elliott version française. Elle souhaite mélanger au mieux les cordes qu’elle dispose à son arc.

A écouter : Honey

Gonzy :

Le talent, ça se travaille… mais parfois, l’excellence semble être un don.

C’est la réflexion qu’on peut se faire au regard du parcours de Gonzy dont la pluridisciplinarité ne cause aucune limite à sa réussite. Que ce soit en tant que DJ, danseur, compositeur ou rappeur, c’est son appétence naturelle à créer qui est le moteur de sa vie.

A écouter : J’peux pas être facho, j’ai un ami black.

Dans le cadre du festival Hip Open Dance 2024

https://flow.lille.fr/hip-open-dance-1

