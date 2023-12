Hip Open Dance : Inauguration du festival avec Skuibi Le Flow Lille, 25 janvier 2024, Lille.

DJ SET

jeudi 25 janvier – 18h

Gratuit – Accès Libre

Hall du Flow

—–

Feu ! A l’image d’un festival de danse qui louche du côté de la musique, des arts visuels, Aurélien Collewet cultive ses skills des deux côtés du Dancefloor. Connu pour son travail de clés et ses talents de chorégraphes, on le programme en tout premier temps du festival en warm up d’une soirée d’inaug’ grand format. En parallèle, découverte de l’espace Neofloor.

Aurélien Collewet pratique également la musique, la MAO et le chant sous le nom Skuibi. En 2020, il se lance en tant qu’auteur-compositeur-interprète avec son premier projet « UNTIE » et sort en 2023 plusieurs singles. Skuibi crée des sonorités tantôt aériennes, tantôt ancrées dans la terre. Il se joue des répétitions, des effets de saturation, pour donner une sensation d’arrêt sur image, ou l’on perd la notion du temps.

Le Flow 1 rue de Fontenoy 59000 Lille Lille 59024 Lille-Moulins Nord Hauts-de-France