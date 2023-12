Hip Open Dance : workshop avec 102 Le Flow Lille, 2 janvier 2024, Lille.

Vendredi 2 février – 14h

Le Flow – studio de musique

Un festival à la croisée des arts et des pratiques : tout un parcours en sous-marin, dans les entrailles du Flow, pour questionner et outiller les pratiques périphériques à la danse.

A ce titre, on convoque 102 pour mettre en pratique en mixité choisie, l’exercice d’enchainer les sons pour créer la vibe.

peu de places, soyez vives !

Dans le cadre du festival Hip Open Dance 2024

https://flow.lille.fr/hip-open-dance-1

