Nord Championnat BBoy France – Bgirl France Le Flow Lille, 17 décembre 2023, Lille. Championnat BBoy France – Bgirl France Dimanche 17 décembre, 15h00 Le Flow 5€ – réservation conseillée Championnat de Breakdance BBOY & BGIRL FRANCE 2023 ! Après une tournée nationale dans toute la France, nous vous donnons rendez-vous à Lille pour les Grandes Finales du BBOY & BGIRL FRANCE le dimanche17 décembre à partir de 15h00. Battle de Breakdance, nouvelle discipline olympique !

1 VS 1 Catégories :

– BBOY

– BGIRL

– JUNIOR Le Flow 1 rue de Fontenoy 59000 Lille Lille 59024 Lille-Moulins Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/association-59760/evenements/bboy-bgirl-france »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

