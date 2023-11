50 ans du Hip Hop Le Flow Lille, 16 décembre 2023, Lille.

50 ans du Hip Hop Samedi 16 décembre, 20h00 Le Flow Gratuit – réservation conseillée

Samedi 16 décembre 2023 – 20h/3h

Gratuit – Billetterie https://my.weezevent.com/50-ans-du-hip-hop

Grande salle du Flow – 1 rue de Fontenoy, 59000 Lille

On ne pouvait pas ne pas les célébrer ! Et à grosse date, grands moyens : on a fait appel à 5 Djs différents, mis en place une configuration de salle spéciale et on garde les portes ouvertes jusque 3h du matin !

Niveau line-up, on a choisi la crème de la crème avec, DJ Serom, Dj Fab, Chabin, Asfalte et Andy 4000.

