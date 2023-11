Meet-up Le Flow Lille, 8 décembre 2023, Lille.

Meet-up Vendredi 8 décembre, 20h00 Le Flow Gratuit – Accès Libre

L’union fait la force !

A l’image des Bring Your Own Beamer, Neocore invite différents collectifs à investir leur atelier pour une création combinée qui vous sera dévoilée le 8 décembre !

L’occasion de découvrir les multiples facette du Vjing Lillois,une scène hyper active et ultra différenciée.

Le Flow 1 rue de Fontenoy 59000 Lille Lille 59024 Lille-Moulins Nord Hauts-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-08T20:00:00+01:00 – 2023-12-08T23:30:00+01:00

