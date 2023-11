Rencontre avec Néocore et Reaphe Le Flow Lille Catégories d’Évènement: Lille

Rencontre avec Néocore et Reaphe Le Flow Lille, 8 décembre 2023, Lille. Rencontre avec Néocore et Reaphe Vendredi 8 décembre, 20h00 Le Flow Gratuit – Accès libre Rdv en salle de graff pour un dimanche « en famille », à l'occasion de la rencontre entre Reaphe et Néocore. Les deux artistes/collectifs seront présents au Flow cette saison le temps d'une résidence arts visuels de plusieurs semaines chacun. Et cet event, c'est le fruit d'une collaboration entre leurs deux univers, avec au programme :

– Mapping live en collaboration avec @lebruitetlodeur

– Vente de sérigraphies et textiles

– DJ Set

– Food & Drinks Dimanche 19 novembre 2023 – 18h/22h

Gratuit – En Accès libre

