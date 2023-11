Talk sur l’intermittence avec Pôle Emploi Spectacles + Focus Buzz Booster Le Flow Lille, 7 décembre 2023, Lille.

[ TALK // ACCOMPAGNEMENT ]

Nouveau rendez-vous du jeudi soir et cette-fois, nous évoquerons et décrypterons un sujet plus que central pour les artistes : l’intermittence. Pour l’occasion, nous recevons Frédéric Pinelli, de l’équipe TOTEM, une équipe Pôle emploi dédiée à l’accompagnement des professionnels du spectacle !

La discussion portera également sur le dispositif Buzz Booster, à quelques semaines de la nouvelle session d’inscriptions 2024.

