Nord Workshop Bboy France Le Flow Lille, 6 décembre 2023, Lille. Workshop Bboy France Mercredi 6 décembre, 18h30 Le Flow Gratuit – sous réserve des places disponibles Dans le cadre de Bboy France,

Workshop breaking gratuit avec Ilyes Zoo en vue de la finale du 17 décembre ! Accès libre – sous réserve des places disponibles Le « championnat de France de danse Hip-Hop » BBOY FRANCE est une compétition annuelle mettant aux prises depuis 2007 les meilleurs danseurs et danseuses de Breakdance en France1. BBOYFRANCE est devenu au fil des années la compétition de référence de la scène nationale française de danse hip-hop. Le Flow 1 rue de Fontenoy 59000 Lille Lille 59024 Lille-Moulins Nord Hauts-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

