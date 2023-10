Focus on the groove Le Flow Lille, 1 décembre 2023, Lille.

Focus On The Groove All Style I Battle exhibition autour du groove et du flow

Imaginé par le danseur Joseph Go N’Guessan, Focus On The Groove est une compétition d’improvisation autour de la culture hip-hop.

Ce concept est né d’une volonté de mettre en avant les notions de groove et de flow plutôt que les performances techniques des danseurs·ses.

Le groove en musique est ce qui va donner envie de se mettre en mouvement, de bouger, de danser. Ainsi chaque danseur·se ou groupe de danseur·ses amateur·es, semi-professionnel·les ou professionnel·les, réuni·es autour de choix musicaux spécifiques, devra mettre sa technique au service de la musique afin de faire ressortir sa personnalité.

Cette compétition pourra se décliner autour de plusieurs styles de danse (House Dance, Afro…)

2023-12-01T20:00:00+01:00 – 2023-12-01T23:00:00+01:00

