Casa Louca Vendredi 24 novembre, 20h00 Le Flow Gratuit – réservation conseillée

Vibrant carrefour créatif entre l’Europe et l’Afrique, l’Angola s’impose comme point cardinal de ce nouveau rendez-vous du Festival des Solidarités au Flow !

On y croise les vibes chaleureuses de l’AfroHouse aux beats abrasifs de la Batida, pour un temps fort où les sonorités de Lisbonne et Luanda sont intimement connectées aux pas des danseur.ses.

Coté Danse : Kapela, Yoshadinho, Urso, Michaela Piklova (Cie Mi’Vybz)

Coté Musique : DJ Satelite, Kapela, Johnny Bravo et Chiguiro DJs

Le Flow 1 rue de Fontenoy 59000 Lille Lille 59024 Lille-Moulins Nord Hauts-de-France

2023-11-24T20:00:00+01:00 – 2023-11-24T23:30:00+01:00

