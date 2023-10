Conférence 2C2H Le Flow Lille, 16 novembre 2023, Lille.

Jeudi 16 novembre, 20h00 Le Flow Gratuit – inscription à flow@mairie-lille.fr

_____

En ouverture du Festival, le Flow accueille la Conférence Concept « 2C,2H » sur la danse Hip Hop à Lille.

Après la présentation d’un premier extrait dans le cadre du Printemps à la Gare Saint-Sauveur avec Lille 3000, vous aurez la chance d’assister à la grande première de cette conférence revisitée qui porte un regard décalé et documenté sur l’histoire de la danse Hip Hop à Lille.

Véritable outil pédagogique pour les apprenant·es de l’Incubateur lancée par le Flow et Art-Track, c’est après avoir été à la rencontre d’acteurs·rices et activistes de la culture Hip Hop dans les Hauts-de-France, qu’i·elles ont transformé ce savoir en un objet artistique afin de se l’approprier et vous le transmettre à leur tour.

Conception et équipe artistique : Michaela Piklova, Damien Noudelmann, Dylan Jolly, Cécile Félix, Yohan Gamba, Yousri Aboudou, Mariam Lahouibi, Adrienne Lebrun, Ben Zenoulabidine “Zen”

Découvrez la suite de la programmation du Hip Hop Games Festival #12 : https://fb.me/e/HSu6XUWm et https://fb.me/e/4Rn6LlOR0 Voir moins

2023-11-16T20:00:00+01:00 – 2023-11-16T21:00:00+01:00

