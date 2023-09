Pastel Camp : Weekend de formation aux métiers de la musique Le Flow Lille, 21 octobre 2023, Lille.

Pastel Camp : Weekend de formation aux métiers de la musique 21 et 22 octobre Le Flow Billetterie en ligne le 29 Septembre

Pastel Camp, c’est un week-end de formation où l’objectif est de couvrir les thématiques environnantes à l’écosystème d’un artiste avec des formateurs qui sont aussi professionnels que pédagogues.

Les dits formateurs sont principalement des jeunes qui évoluent eux même dans ce milieu depuis quelques années.

❤️‍ Le Pastel Camp s’adresse donc aux passionné.e.s qui ont envie de se faire leur place dans cette industrie sans trop savoir par où commencer.

Cet évènement essaye de répondre à 3 principales problématiques :

1. C’est toujours compliqué d’avoir accès à la bonne information ou à la bonne personne, l’idée ici c’est d’amener physiquement des réponses à toutes vos questions.

2. C’est toujours une galère de trouver un stage intéressant ou une alternance et c’est pour ça qu’on a bossé pour garantir à tous les participants une immersion professionnelle à la suite du camp, histoire de prolonger l’expérience et de la rendre plus concrète.

3. Démystifier l’accès à ce milieu qui peut paraitre hermétique et froid de l’extérieur mais qui en réalité est rempli d’opportunité et de personnes sensibles et bienveillantes.

‼️INSCRIPTIONS : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdWtuqfL4d18xitDIw59Q4pLvqi3nmq9_2y7hMVaJ9uqUDLJw/viewform?pli=1

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-21T09:30:00+02:00 – 2023-10-21T19:30:00+02:00

2023-10-22T09:00:00+02:00 – 2023-10-22T19:30:00+02:00