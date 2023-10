Urban Art Circle Le Flow Lille Catégories d’Évènement: Lille

Nord Urban Art Circle Le Flow Lille, 15 octobre 2023, Lille. Urban Art Circle Dimanche 15 octobre, 16h00 Le Flow Gratuit – Accès libre Urban Arts Circle, un spectacle hip hop international mêlant rap, musique, beatbox, danse et graff se déroulera dans la Grande Salle du Flow le 15 octobre à 16h. Après deux résidences en Allemagne et en Pologne, des artistes internationaux polonais·e·s, allemand·e·s, ukrainien·ne·s et français·e·s se retrouverons cette fois-ci en France au Flow du 12 au 15 octobre, afin de créer une performance artistique. Le Flow 1 rue de Fontenoy 59000 Lille Lille 59024 Lille-Moulins Nord Hauts-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

