La session Boost Le Flow Lille, 7 octobre 2023, Lille.

Notre atelier réunit des intervenants renommés dans le domaine de la production musicale.

Ils partageront leur parcours et décortiqueront leurs productions les plus célèbres. De plus, nous offrirons l’opportunité à des beatmakers talentueux mais moins connus de partager leurs astuces originales pour créer des sonorités uniques. Ce workshop clôture notre semaine du beatmaking et s’adresse aux beatmakers avancés désireux d’approfondir leurs connaissances et élargir leur réseau. Nos membres présenteront également diverses astuces de production. À la fin de l’atelier, un moment d’échange permettra aux beatmakers de présenter leurs créations et de se connecter. Nous promouvrons cet événement auprès des rappeurs à la recherche de beatmakers. On aimerait mettre à disposition les studios du sous-sol pour permettre aux beatmakers de collaborer directement entre eux et avec les rappeurs intéressés à l’issue de l’atelier, assurant ainsi une transition fluide entre l’atelier et la séance d’échange.

Partagez votre créativité avec nous ! Notre atelier ‘La Session’ rassemble des esprits musicaux passionnés. Que vous soyez un producteur établi ou un beatmaker talentueux, rejoignez-nous pour une après midi dédiée à la technique. Au programme : discussions approfondies sur les parcours musicaux, déconstruction des succès, et partage d’astuces uniques pour des sonorités exceptionnelles. Les membres de ‘La Session’ présenteront également leurs secrets de production. Ensuite, place à l’échange et à la collaboration. Si vous êtes rappeur à la recherche de beats de qualité, cet événement est aussi fait pour vous!

Matériel

1. Système audio complet pour permettre le branchement de tous les participants.

2. Vidéoprojecteur pour les présentations visuelles.

3. Câbles audio et adaptateurs pour connecter les équipements.

4. Ordinateurs portables avec des logiciels de production musicale installés (si disponibles).

5. Microphones pour les discussions et les performances en direct.

6. Tables et chaises pour les participants.

7. Éventuellement, des supports pour les instruments

Le Flow 1 rue de Fontenoy 59000 Lille Lille 59024 Lille-Moulins Nord Hauts-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-07T14:00:00+02:00 – 2023-10-07T17:00:00+02:00

DR