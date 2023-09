BEATMAKING CONTEST + Big3 en concert [SEMAINE DU BEATMAKING] Le Flow Lille, 6 octobre 2023, Lille.

[BEATMAKING CONTEST + Big 3 en concert ]

En collaboration avec Emergency Festival

Vendredi 6 octobre 2023 – 20h

Gratuit – En accès libre

Grande salle du Flow – 1 rue de Fontenoy, 59000 Lille

Après l’édition 2022 qui a permis à Kotoblade / @kotoblade de ramener la coupe à la maison, les qualifications Nord du beatmaking contest sont de retour au Flow.

8 beatmakers s’affrontent devant un jury de professionnels, au cours de plusieurs manches thématiques. Celui ou celle qui remporte la compétition pourra ensuite défendre son travail lors de la finale nationale de Montpellier !

➡️On a trop aimé la finale de l’année passée, riche en rebondissements et surtout, avec un public ultra-réceptif, qui contribue à la très grosse ambiance de la soirée !

➡️Pour participer en tant que beatmaker :

Date limite de candidature : le 26 septembre

Pour participer c’est simple : tu dois remplir ce questionnaire et nous envoyer 3 de tes compositions (1 min MAXIMUM) via wetransfer et/ou par mail à flow@mairie-lille.fr

https://forms.office.com/e/pXGb8Fq87w

Si tu es sélectionné.e, on t’envoie un sample imposé à retravailler selon la consigne pour le 2 octobre.

On te contacte ensuite pour participer aux qualifications du 6 octobre

Le lauréat.e de la soirée gagnera la possibilité de participer à la finale nationale qui se jouera à Montpellier le 1er novembre prochain !

Bonne chance !

La soirée se poursuivra ensuite sur un set du collectif Big3 :

Big 3 est un collectif de DJ et producteurs, étroitement lié aux labels Don Dada et 667. Composé de Congo Bill, OG Wizdom et Lasmoul, ils fusionnent les classiques de la trap, de la funk et de la soul tout en explorant de nouvelles tendances émergentes. Leur marque de fabrique réside dans la diversité de styles proposés lors de leurs sets. Leurs performances captivent un public varié. En tant que producteurs talentueux, leurs productions exclusives et leurs remixes ajoute une valeur de plus à leur set.

