Rencontre Unplugged : Quels outils tech pour les beatmakers ? [ SEMAINE DU BEATMAKING ] Jeudi 5 octobre, 18h30 Le Flow Gratuit – En accès libre

[ SEMAINE DU BEATMAKING – FOCUS]

Il existe pléthore d’outils et d’interfaces pour les beatmakers : multiplicité des stations de travail audio numériques et de sequencers pour la création, de plateformes pour la promotion, la diffusion, la formation… A travers la parole de beatmakers et de start-up, la table ronde proposée par le Flow et la Plaine Images se propose de donner des bons conseils à tous ceux/toutes celles qui souhaiteraient améliorer leurs pratiques.

Hall du Flow – 1 rue de Fontenoy, 59000 LILLE

Phazz, de son vrai nom Adam Preau, est un producteur français, originaire de Lyon, membre du duo Almeria.

Il a intégralement produit l’album Avant, du rappeur Jorrdee, sorti le 14 avril 2017. Phazz participe à l’album de retour d’Orelsan, La fête est finie, sorti en octobre 2017. Il part également en tournée avec ce dernier en tant que DJ officiel, ce qui l’amènera à faire pour la première fois la scène de Bercy (AccordHotel Arena). Par la suite, des collaborations notables avec Oxmo Puccino, Koba LaD, Leto ou encore Dabs s’enchaînent. Avec son binôme Everydayz parait en juin 2019 l’album Hijo, invitant un bon nombre de rappeurs francophones.

Lucci :

Lucci’ est un beatmaker et ingénieur son français, originaire de Lille. Il est connu pour avoir travaillé à de nombreuses reprises avec Bekar, BEN plg et Georgio, mais a également signé des mélodies pour Josman, Limsa d’Aulnay ou encore ​joysad.

Le Flow 1 rue de Fontenoy 59000 Lille

