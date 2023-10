Rendez-vous avec la Session Le Flow Lille Catégories d’Évènement: Lille

Nord Rendez-vous avec la Session Le Flow Lille, 3 octobre 2023, Lille. Rendez-vous avec la Session Mardi 3 octobre, 17h00 Le Flow Gratuit – Accès libre [ SEMAINE BEATMAKING ]

La Session s’installe exceptionnellement dans le Hall du Flow. L’idée ? créer des échanges avec les membres du collectif, permettre aux curieux.euses de recevoir des explications sur le beatmaking, assister à une jam session avec des beatmakers et musiciens, ainsi qu’assister à la création en direct de productions rap, avec les rappeurs de l’équipe. Peu importe ton niveau, tu es le.la bienvenu.e !

@lasessionlille ( sur instagram)

Mardi 5 octobre – 17h/22h

Gratuit, en accès libre

Hall du Flow, 1 rue de Fontenoy 59000 Lille Le Flow 1 rue de Fontenoy 59000 Lille Lille 59024 Lille-Moulins Nord Hauts-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

