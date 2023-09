Training spécial break / Base Us Crew Le Flow Lille Catégories d’Évènement: Lille

Nord Training spécial break / Base Us Crew Le Flow Lille, 2 octobre 2023, Lille. Training spécial break / Base Us Crew Lundi 2 octobre, 19h00 Le Flow Entrée libre – Gratuit [TRAINING SPECIAL ]

Lundi 2 octobre – 19h / 22h

Gratuit – En accès libre

Grand studio de danse du Flow – 1 rue de Fontenoy, 59000 Lille

De passage en France à l’occasion du @battlepro de la veille, on les saisit en vol le temps d’un gros training break. Doubles lauréats du Jeonju BBoy Grandprix -le plus gros battle en crew de Corée du Sud-, l’équipe compte dans ses rangs le talentueux Zooty Zout @zootyseoul. Le Flow 1 rue de Fontenoy 59000 Lille Lille 59024 Lille-Moulins Nord Hauts-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-02T19:00:00+02:00 – 2023-10-02T22:00:00+02:00

