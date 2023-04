The Classics – Onyx et DJ Illegal Le Flow Lille Catégories d’évènement: Lille

Nord

The Classics – Onyx et DJ Illegal Le Flow, 1 juillet 2023, Lille. The Classics – Onyx et DJ Illegal Samedi 1 juillet, 19h00 Le Flow 22€ early bird / 25€ prévente / 28€ sur place Pour ce premier jour de juillet, grans retour des The Classics !

Soirées dédiées à la fine fleur du rap US indé, la première édition 2023 accueille Onyx et DJ Illegal à l’occasion de Bacdafucup anniversary, 30 ans après la sortie du projet.

En première partie, Akbal et d’autres projets à venir. Le Flow 1 rue de Fontenoy 59000 Lille Lille 59024 Lille-Moulins Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/onyx-30th-bacdafuckup-anniversary »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-01T19:00:00+02:00 – 2023-07-01T23:59:00+02:00

2023-07-01T19:00:00+02:00 – 2023-07-01T23:59:00+02:00 DR

Détails Catégories d’évènement: Lille, Nord Autres Lieu Le Flow Adresse 1 rue de Fontenoy 59000 Lille Ville Lille Departement Nord Lieu Ville Le Flow Lille

Le Flow Lille Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lille/

The Classics – Onyx et DJ Illegal Le Flow 2023-07-01 was last modified: by The Classics – Onyx et DJ Illegal Le Flow Le Flow 1 juillet 2023 Le Flow Lille lille

Lille Nord