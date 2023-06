Les années 2020 : L’overdose Le Flow Lille, 27 juin 2023, Lille.

Les années 2020 : L’overdose Mardi 27 juin, 18h30 Le Flow Accès libre, gratuit

« Les forums, réseaux sociaux et applications se succèdent depuis plus de vingt ans, et des milliards de photographies et textes s’échangent, se montrent, puis disparaissent. Au vingtième siècle les albums photos «physiques» étaient un trésor familial, un héritage, et les livres un patrimoine commun, un matériau de culture, la bibliothèque une pièce de vie. Aujourd’hui tout ceci est réduit à un téléphone, qui ne nous quitte jamais et archive le moindre de nos mots et gestes, et à un cloud, flottant dans un espace-temps insaisissable.

Ayant connu cet «avant», l’attente et l’incertitude liées au développement d’une pellicule, le toucher du papier, la valeur incommensurable d’un disque, d’une cassette, mon quotidien est fait d’interrogations constantes quant à cet aspect primordial de la vie: l’Archive, ou la Mémoire, le Temps, la Rareté. Les contrées métaphysiques, mystiques, sont rapidement atteintes, et ce cycle vous propose de voyager avec moi. »

NASTE dans la rue. STENA aux platines. TOP GUN, JOE DIGGER, L’HORLOGER, CAPDORIGINE, CIELMULTONA sur Internet. Aurélien Harmignies dans la vraie vie. Orel pour les ami.e.s. Flâneur, cyclo-touriste, photographe, mémoriste, les cinq sens en alerte, à l’affût de l’Histoire. Vegan habillé en Solognac. Chômeur éternel en bleu d’travail ou fluo d’chantier. Bavard asocial.

Rendez-vous ces cinq prochains mois pour rencontrer toutes ces personnes, et sûrement d’autres! au Flow.

42 années d’Archives vous seront présentées et racontées, photographies, films, objets du quotidien, trésors de collections. Un éther inédit, à naviguer quelques heures.

Le Flow 1 rue de Fontenoy 59000 Lille Lille 59024 Lille-Moulins Nord Hauts-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-27T18:30:00+02:00 – 2023-06-27T20:30:00+02:00

