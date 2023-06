Fête de la musique Le Flow Lille, 21 juin 2023, Lille.

Fête de la musique 21 et 22 juin Le Flow Entrée libre

Gratuit – Inscriptions à l’open mic en DM sur @skuuurt.webzine / Spectateur.ices Accès libre / Gratuit

?Grande Salle du Flow, Lille

L’épisode 4 , c’est le 21 Juin à l’occasion de la fête de la musique

59 places à prendre, pas une de plus, donc :

⚠️ LIS BIEN TOUT !!!

? POUR COMMENCER

Abonne-toi à SKUUURT @skuuurt.webzine

et au FLOW @flowlille

BBOYZ , BGIRLZ, venez !!!

TU VEUX RAPPER ? Pour t’inscrire, envoie en DM sur le compte de @skuuurt.webzine :

– Blase

– Mail

– Num, pour le groupe whatsapp

– Les 2 catégories dans lesquelles tu veux t’inscrire (BOOM BAP, TRAP, DRILL)

2 passages par MC

Si tu ne choisis qu’une seule catégorie, t’auras donc 2 passages dans celle-ci ?

Pour le concret : les inscrit(e)s se verront remettre des bracelets le jour de l’event.

⚠️ SEUL(E)S les INSCRIT(E)S pourront accéder à la scène.

Arrivée sur place à 19h pour réceptionner les bracelets

??? ?

3 GUESTS POUR CETTE ÉDITION

MOODY @moody_man_south

AUDACE @audaceofficiel

0 DEGRÉ @0.degre

? La SKUUURT Team

? SCOLTI @scolti_g

? SENOR KARO @senorkaro

? MC MALEEK @maleekc2p

? JEF LEO @jef_leo ALPHA BANDIT @alpha_bandit FRXGUI @frxgui

? @hachimbahous

? TALIONS FILMS @hello.talion

? CAMILLE et LUCILE @kmiille_mv @lucilebrt

? BORGI @borgi591

Puis, vous tous et vous toutes ??

Amène tout le monde, ouais ouais, TOUT LE MONDE !

?Pour boire, y a le comptoir, t’en fais pas ?

? Pour manger, c’est SL’cook @sl_cook

Des ????????? ? Rdv en DM sur @skuuurt.webzine

Y aura du son, de la sueur, de l’envie, de la perf, des gesticulations, et des sourires

On se voit vite ??

Le Flow 1 rue de Fontenoy 59000 Lille Lille 59024 Lille-Moulins Nord Hauts-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-21T20:00:00+02:00 – 2023-06-21T23:59:00+02:00

2023-06-22T00:00:00+02:00 – 2023-06-22T02:00:00+02:00