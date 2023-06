Scratchattic – Before fête de la musique Le Flow Lille, 21 juin 2023, Lille.

En before de la fête de la musique en grande salle (open mic’ Skuuurt, concerts de 0 Degré, Audace et Moody) le Flow prend ses aises sur le parvis Ludovic Boumbas et propose un temps convivial, en terrasse, hosté aux platines par le duo Scratchattic.

Musique, détente, soleil sont au programme. Spoiler alert, une première qu’on a très envie de reproduire…

Scratchattic :

Scratchattic, c’est du trip hop aux allures de hip hop sur fond de dub. Des beats scratchés et mijotés dans des racks d’effets. Du trip hop chahuté et malmené !

Né en 2017, à Lille, le groupe est constitué de deux beatmakers passionnés de zik’ et de bidouilles sonores.

D’un côté, Davio aux multipistes et aux effets ; de l’autre, Sharky aux samples et au scratch.

Les sonorités sont variées passant du jazz au reggae et de la bass music au hiphop. Côté influences, les deux comparses sont clairement biberonnés aux sons des années 90 : Ninja Tune, High Tone, Amon Tobin, Dj

Krush ou encore The Herbaliser, pour ne citer qu’eux.

Lauréat du tremplin Tour de Chauffe en 2018 et depuis soutenu par le Flow [Lille], Scratchattic a sorti un premier

EP intitulé Gears in motion en 2018, puis un second en 2020, intitulé The wild scope, en totale indépendance.

Après une centaine de dates et plusieurs premières parties aux côtés de Dope D.O.D, Chinese Man, Asian

Dub Foundation, Reverie, Al’Tarba, Senbeï, Hugo Kant, Guts… Scratchattic compte bien continuer de faire bouger des têtes !

Le Flow 1 rue de Fontenoy 59000 Lille Lille 59024 Lille-Moulins Nord Hauts-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-21T18:00:00+02:00 – 2023-06-21T20:00:00+02:00

