Nord A savoir sur … La prod’ et la technique Le Flow Lille, 20 juin 2023, Lille. A savoir sur … La prod’ et la technique Mardi 20 juin, 18h30 Le Flow Gratuit, Accès libre Dernière étape de saison du cycle ouvert à tous et toutes pour mieux comprendre l’industrie musicale.

Pour l’occasion Sophie Lalagüe (chargée de production du Flow) et Benjamin Loyer (technicien son) parle de leurs métiers, des contraintes et possibilités.

A l’issue de ce rendez-vous, des rendez-vous personnalisés sur ces thématiques seront également possibles ! Le Flow 1 rue de Fontenoy 59000 Lille Lille 59024 Lille-Moulins Nord Hauts-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

