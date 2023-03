[CONCERT ] Zuukou Mayzie Le Flow Lille Catégories d’Évènement: Lille

[CONCERT ] Zuukou Mayzie Le Flow, 27 mai 2023, Lille. [CONCERT ] Zuukou Mayzie Samedi 27 mai, 20h00 Le Flow 26€ Rendez-vous le 27 Mai 2023 pour le premier concert de Zuukou Mayzie à Lille

Membre du 667 retrouvez-le pour sa première date lilloise en exclusivité au Flow Lille

Un événement à ne pas rater, soyez vif.ve.s ⚠️

En collaboration avec Kamoss Production Le Flow 1 rue de Fontenoy 59000 Lille Lille 59024 Lille-Moulins Nord Hauts-de-France

2023-05-27T20:00:00+02:00 – 2023-05-27T23:30:00+02:00

