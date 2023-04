Casting RappeuZ 2023 Le Flow Lille Catégories d’évènement: Lille

Rappeuz est le premier tremplin musical entièrement dédié aux rappeuses.

L’équipe reprend sa tournée hexagonale au mois de mai, toujours dans l’objectif de détecter les nouveaux talents du rap, qui défendront leur univers musical sur scène à la rentrée 2023. Si tu souhaites tenter ta chance, rencontrer d’autres artistes, te professionnaliser… c’est clairement ton moment !

Et cette année les inscriptions passent directement par le site https://rappeuz.fr/

