[TALK #4] ANNÉES 2010 : LA VIE – Naste Mardi 16 mai, 18h30 Le Flow ? Gratuit, en accès libre

Après le troisième volet centré sur les années 2000, on poursuit ce cycle de conférence avec Naste ( @cielmultona400 ), le 16/05 à 18h30.

Les années 2010: une course contre la montre, pour trouver et sauvegarder les archives d’un 20ème siècle qui disparaît avec ses acteurs. Tags-vestiges, albums-photo et mémoires des pionniers des années 80, bombes-trésors de droguerie-quincaillerie centenaire, et tout ce qui a trait de près ou de loin au graffiti lillois, exposé et partagé au fur et à mesure, ou conservé jusqu’à aujourd’hui. Venez écouter une « petite » partie de cette décennie ! ?

