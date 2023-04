[TALK] « Ce que tu dois savoir sur… l’édition musicale » Le Flow Lille Catégories d’évènement: Lille

Nord

[TALK] « Ce que tu dois savoir sur… l’édition musicale » Le Flow, 27 avril 2023, Lille. [TALK] « Ce que tu dois savoir sur… l’édition musicale » Jeudi 27 avril, 18h30 Le Flow ? Gratuit – En accès libre Droits d’auteur, SACEM… Que se cache-t-il derrière le mot « édition musicale » ? Un domaine très méconnu, qui s’avère pourtant être une véritable source de revenus.

Artistes, interprètes, compositeurs, auteurs : on se capte là-bas !

? Jeudi 27 avril au Flow à 18h30

?Hall du Flow (Lille) Le Flow 1 rue de Fontenoy 59000 Lille Lille 59024 Lille-Moulins Nord Hauts-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-27T18:30:00+02:00 – 2023-04-27T20:30:00+02:00

2023-04-27T18:30:00+02:00 – 2023-04-27T20:30:00+02:00

Détails Catégories d’évènement: Lille, Nord Autres Lieu Le Flow Adresse 1 rue de Fontenoy 59000 Lille Ville Lille Departement Nord Lieu Ville Le Flow Lille

Le Flow Lille Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lille/

[TALK] « Ce que tu dois savoir sur… l’édition musicale » Le Flow 2023-04-27 was last modified: by [TALK] « Ce que tu dois savoir sur… l’édition musicale » Le Flow Le Flow 27 avril 2023 Le Flow Lille lille

Lille Nord