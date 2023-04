Crée ta trend ! Avec Empress DiRose Le Flow Lille Catégories d’Évènement: Lille

Crée ta trend ! Avec Empress DiRose Le Flow, 21 avril 2023, Lille. Crée ta trend ! Avec Empress DiRose Vendredi 21 avril, 15h00 Le Flow ➡️SORTIE DE CLASSE, c’est le temps dédié aux ados du Flow ! On profite des vacances d’avril pour te faire (re)découvrir tout plein de disciplines hip-hop : « Crée ta trend », c’est un atelier de danse hip-hop préparé par l’incontournable Empress Di Rose !

Les réseaux prennent de plus en plus de place. L’influence est à la pointe. Penchons nous sur Tik-Tok la danse et ses trends? Comment créer sa propre trend plutôt que de suivre les trends ?

