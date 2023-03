Before des paradis artificiels Le Flow, 19 avril 2023, Lille.

Before des paradis artificiels Mercredi 19 avril, 20h00 Le Flow 20€ tout public / 15€ détenteur d’un billet paradis artificiels

BEFORE PARADIS

FREESTYLE 100% LILLOIS (by @balleduper)

SAAMOU SKUU, RAD CARTIER, VICKY R

MERCREDI 19 AVRIL 2023

20H

Tarif – Placement libre debout :

Tarif normal : 20€

Tarif réduit : 15€ (détenteurs pass Paradis Artificiels)

et sur Pass Culture : https://passculture.app/offre/83503796 ! ?

SAAMOU SKUU

Originaire de Place des Fêtes dans le XIXeme arrondissement de Paris, Saamou Skuu est un jeune rappeur qui commence par faire ses armes dans son quartier. En 2020, il lance une série de Freestyle : French Drill, qui va lui permettre de gagner en notoriété.

En 2022, il confirme sa position de rookie à suivre avec trois singles qui rencontrent un franc succès, l’emmenant même en position de numéro un des tendances avec le single Touch Down en featuring avec Gambino la MG. Début 2023, il dévoile son nouvel EP : “Nous c’est la Th (Vol.2)” plongeant les auditeurs dans un univers musical plus affirmé.

RAD CARTIER

rad cartier est un auteur, compositeur et interprète originaire d’Orléans.

Il trace aujourd’hui son chemin dans un univers musical où ses influences cloud, trap et rap français se mêlent à une identité visuelle colorée, puissante et avant-gardiste/

rad cartier est un artiste aux multiples facettes à l’écriture parfaitement ciselée.

Sa sensibilité artistique s’exprime aussi bien par son flow que par le chant. Il affirme aujourd’hui une nouvelle maturité artistique et sa singularité dans la scène musicale contemporaine.

VICKY R

Née à Libreville, Gabon, en 1996, Vicky R devient vite l’enfant des studios. Elle sort son premier morceau « Leggo » alors qu’elle n’a que 16 ans. Ce premier banger lui ouvre les portes d’une tournée nationale, et la jeune rappeuse fait ses armes sur scène en première partie des concerts de Zaho et Dadju. Très vite, elle trouve son chemin jusqu’à la scène parisienne, aux côtés de Chilla dans l’émission Planète Rap, puis sur la compilation La Relève par Deezer avec son titre “Panama” aux côtés de Gambi, Oboy, Tsew The Kid ou Sally avec qui elle sortira l’hymne à l’empowerment féminin “Shoot” en 2021.

Elle sort ensuite “RHC” en 2021 qui viendra confirmer sa progression, doublé par une collaboration sur le banger “AHOO” avec Chilla , Le Juiice, Davinhor et Bianca Costa. S’en suivra “RHC Extension”, une réédition qui lui permettra d’obtenir son premier titre en playlist en radio nationale sur Mouv (Belek feat. A2H), puis d’aller à la rencontre de son public sur plus de vingt dates en France et à l’étranger.

→ Informations groupes & PMR :

A GAUCHE DE LA LUNE

03 28 04 04 53 – reservation@tickandyou.com

→ LE FLOW, LILLE :

2 Rue de Fontenoy, 59000 LILLE

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

DR