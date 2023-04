Rap design lab – Avec Singe Mongol Le Flow Lille Catégories d’Évènement: Lille

Rap design lab – Avec Singe Mongol Le Flow, 17 avril 2023, Lille. Rap design lab – Avec Singe Mongol 17 – 19 avril Le Flow Sur inscription Singemongol, l’auteur de bande dessinée préféré de ton rappeur préféré, t’invite à le rejoindre au Flow pour un atelier de graphisme.

Au cours de l’atelier, il te montrera comment transformer ton clip de rap favori en une affiche dessinée. Il te fera découvrir son processus de travail, te partagera ses astuces et secrets, et t’apprendra les bases de la composition pour créer un poster de A à Z, entièrement dessiné, que tu pourras emporter chez toi.

Que tu sois débutant.e ou confirmé.e en dessin, cet atelier est ouvert à tous les niveaux. Alors si tu es intéressé.e par le projet, viens t’inscrire au Flow avec dans la tête ton clip préféré et ta motivation.

32€ la semaine / inscriptions par téléphone au 0362145952

Le Flow (Lille)

Du lundi 17 avril au jeudi 19 avril – 10h / 13h Le Flow 1 rue de Fontenoy 59000 Lille Lille 59024 Lille-Moulins Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03 62 14 59 52 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-17T10:00:00+02:00 – 2023-04-17T13:00:00+02:00

2023-04-19T10:00:00+02:00 – 2023-04-19T13:00:00+02:00

