finale régionale du buzz booster

RDV le 15 avril 2023 pour la finale régionale Buzz Booster Hauts-de-France ainsi que le concert de Favé, nouvelle sensation du rap français.

Difficile de passer à côté du phénomène Favé ! Ce jeune rappeur venu tout droit du 95 affole déjà tous les compteurs et ce n’est que le début…

Moins d’une dizaine de morceaux sur les plateformes de streaming mais déjà plus d’un million d’auditeurs. Son single Urus sorti en octobre 2022 comptabilise déjà plus de 19 millions d’écoutes sur Spotify. Le 6 janvier 2023 il sort son premier EP intitulé F4.

Sa signature : des sons dynamiques et des refrains qui reste dans la tête toute la journée. On l’écoute pour se donner de l’énergie et profiter de sa vibe et ça fonctionne.

Favé est arrivé dans le rap français sans que personne ne s’y attende et son nom est déjà sur toutes les lèvres.



