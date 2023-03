Training encadré avec Wrecker Le Flow Lille Catégories d’Évènement: Lille

Nord

Training encadré avec Wrecker Le Flow, 24 mars 2023, Lille. Training encadré avec Wrecker Vendredi 24 mars, 18h30 Le Flow Gratuit – sous réserve des places disponibles Chaque vendredi, le collectif Nordside Krump s’installe au Flow pour un training special Krump, gratuit et ouvert à tous.tes !

le 24 mars est l’occasion de convier à ce training un danseur emblématique du mouvement : Wrecker (Madrootz), pour un temps de pratique guidé. L’objectif de NordSide est de promouvoir le Krump dans le Nord de la France et de partager avec vous leur technique ainsi que leur savoir. Le Flow 1 rue de Fontenoy 59000 Lille Lille 59024 Lille-Moulins Nord Hauts-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-24T18:30:00+01:00 – 2023-03-24T21:30:00+01:00

2023-03-24T18:30:00+01:00 – 2023-03-24T21:30:00+01:00 DR

Détails Catégories d’Évènement: Lille, Nord Autres Lieu Le Flow Adresse 1 rue de Fontenoy 59000 Lille Ville Lille Departement Nord Lieu Ville Le Flow Lille

Le Flow Lille Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lille/

Training encadré avec Wrecker Le Flow 2023-03-24 was last modified: by Training encadré avec Wrecker Le Flow Le Flow 24 mars 2023 Le Flow Lille lille

Lille Nord