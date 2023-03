Le documentaire dans le rap Le Flow Lille Catégories d’Évènement: Lille

Le documentaire dans le rap Le Flow, 24 mars 2023, Lille. Le documentaire dans le rap Vendredi 24 mars, 18h30 Le Flow Gratuit – dans la limite des places disponibles À l’heure d’aujourd’hui, l’image prend une place centrale dans le rap, Streetpress en est un acteur principale par la réalisation de plusieurs documentaires sur le sujet. Balleperdue vous présente une conférence avec ceux qui documentent le rap depuis plusieurs années en la personne de Matthieu Bidan et Ines Belgacem, auteur du documentaire « POGO ». Venez nombreux ! Le Flow 1 rue de Fontenoy 59000 Lille Lille 59024 Lille-Moulins Nord Hauts-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

