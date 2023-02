[ SESSION CLUB ] Lynx + Open Mic Le Flow, 9 mars 2023, Lille.

Gratuit – Dans la limite des places disponibles

Hosted by Ozawa & DJ G High Djo (L’Uzine)

Tu connais peut-être déjà le troisième étage du Flow, grâce à la release party de Bekar, la fête de la musique ou encore la Brotherhood Party #1, l’année passée. On réinvestit les lieux, en 2023, à l’occasion de notre nouveau format d’événements, les « sessions Club » : on se retrouve en petit comité pour découvrir de jeunes projets, univers et artistes, le temps d’une soirée. Open mics, release parties, showcases mais aussi collabs avec des médias rap… peu importe le format, l’idée c’est la mise en avant de celleux qui feront l’avenir du rap fr et de son écosystème. On introduit la première édition, dès le 9 mars aux côtés de la rappeuse Lynx !

Ce soir-là, on lui laisse les clés du troisième étage, pour qu’elle vienne défendre son 1er EP “Myosis”, qui sortira le 16 février prochain. Ensuite, elle laisse le micro aux plus motivé.e.s car c’est aussi le grand retour des Open Mics au Flow ! On a laissé à Lynx le choix du speaker et du DJ : ce seront Owaza et le DJ incontournable de l’Uzine @GHighDJo qui vont hoster cet open mic.✨

Que vous soyez rappeur.ses, slameur.ses, débutant.e.s ou confirmé.e.s, on vous attend le 9 mars !

Lynx :

Influencée par la scène UK (Grime, Uk Garage, DnB, Neosoul, etc…), Lynx aime poser des questions absurdes à la vie, grimper les murs de sa ville pour atterrir dans des endroits où elle n’est pas censée être, et vivre 10000 vies plutôt qu’une. Après de 2 ans de Live (concerts et open mics) à travers la France, elle cherche à semer le feu sur chacune des scènes qu’elle foule, et une déter’ sur chaque visage qu’elle croise. Après un 1er single “Acide” aux lyrics recherchés et aux sonorités house, son 1er EP “Myosis” sort en février 2023. Lynx, c’est la curiosité d’une enfant, l’insolence d’une ado, et les angoisses d’une adulte.



