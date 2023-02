Initiation beatbox avec Robin Cavaillès Le Flow Lille Catégories d’Évènement: Lille

Initiation beatbox avec Robin Cavaillès Le Flow, 4 mars 2023, Lille. Initiation beatbox avec Robin Cavaillès Samedi 4 mars, 14h00 Le Flow

Gratuit – Sur inscription à flow@mairie-lille.fr Retrouvez Robin beatbox Triple Champion de France de beatbox pour une initiation gratuite à destination des débutant.e.s?

?️ Gratuit

?au Flow (Lille)

?️ 4/03 à partir de 14h

➡️Sur inscription à flow@mairie-lille.fr

L’événement GROWL UP FRANCE ???? se déroulera la même journée à partir de 20h.✨ Le Flow 1 rue de Fontenoy 59000 Lille Lille 59024 Nord Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-04T13:00:00+00:00 – 2023-03-04T15:00:00+00:00

