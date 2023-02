séance de dédicaces de Niro Le Flow, 11 février 2023, Lille.

séance de dédicaces de Niro Samedi 11 février, 14h30 Le Flow

gratuit

A l’occasion de la sorti de l’album “Taulier” de Niro

Le Flow 1 rue de Fontenoy 59000 Lille Lille-Moulins Lille 59024 Nord Hauts-de-France

Figure emblématique du rap français, @niro_compteofficiel c’est 10 ans de carrière avec 3 albums OR, 2 albums PLATINE et un ZENITH à guichet fermé ! Il est revenu après 1 an et demi sur un exercice de style de plus 5 min avec COLORS, un rap dont seul lui en a la maîtrise. Niro ne fait pas du rap, il fait du Niro et c’est lui le taulier ! Son album « Taulier » va réunir Alpha Wann, Sofiane Pamart, Niska, ou encore Tayc et ElGrandeToto, TIG. Fort de sa générosité, Niro nous sert plus qu’un album, une masterclass !



Niro