Apéro langues au Florida à Agen
Mardi 6 février 2024, 18h30
Entrée gratuite, sur inscription

2024-02-06T18:30:00+01:00 – 2024-02-06T20:00:00+01:00

Plusieurs tables de conversation sont proposées en anglais, espagnol, italien, allemand et occitan ! Entrée gratuite. Inscriptions obligatoires à l'adresse : contact@maisoneurope47.eu en précisant la langue qui vous intéresse (nombre de places limité).

Le Florida
95 Bd du Président Carnot, 47000 Agen

